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Чемерица, кукольник, корневище с корнями, 40 г

Самое распространенное применение чемерицы – это профилактика алкоголизма, которое дает эффективные результаты: настой чемерицы вызывает неприятие алкогольных напитков, вызывает рвотный рефлекс.
Цена:
99,90 руб.

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В КОРЗИНУ

Описание

Чемерица - измельченная, корневище с корнями, сухой травяной напиток.

Второе название - Кукольник.


Способ применения - 40 г разделить на 10 частей. Одну часть залить 50 мл кипятка.

Настаивать 1 час. Процедить. Добавлять в пищу 2-4 капли не более  5 раз в день.


Условия хранения - хранить  в сухом защищенном от света месте, приготовленный настой хранить в холодильнике.


Меры предосторожности

Внимание! Растение ядовито. 


Противопоказания - беременность, индивидуальная  непереносимость.


Срок годности - 2 года


 


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Подробности по телефону: +7 (343) 385-07-70

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