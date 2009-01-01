Чемерица, кукольник, корневище с корнями, 40 г

Описание

Чемерица - измельченная, корневище с корнями, сухой травяной напиток.



Второе название - Кукольник.





Способ применения - 40 г разделить на 10 частей. Одну часть залить 50 мл кипятка.

Настаивать 1 час. Процедить. Добавлять в пищу 2-4 капли не более 5 раз в день.





Условия хранения - хранить в сухом защищенном от света месте, приготовленный настой хранить в холодильнике.





Меры предосторожности

Внимание! Растение ядовито.





Противопоказания - беременность, индивидуальная непереносимость.





Срок годности - 2 года







